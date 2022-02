"Lata władzy mogą odebrać rozsądek". Polski generał ostro o Putinie

Gen. Mieczysław Bieniek ocenił obecną sytuację na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Kreml zgromadził w pobliżu terytorium Ukrainy ponad 100 tys. żołnierzy oraz znaczne ilości sprzętu. Co więcej, rozpoczynające się w czwartek wspólne białorusko-rosyjskie manewry wojskowe stwarzają dla Kijowa dodatkowe zagrożenie. Ćwiczenia będą bowiem odbywać się w bezpośredniej bliskości ukraińskiej granicy.

Jak jednak ocenia były zastępca dowódcy strategicznego NATO wysiłki Zachodu mogą ostatecznie odstraszyć Władimira Putina od pomysłu zaatakowania Ukrainy. Konsekwencje agresji byłyby bowiem dla Moskwy ogromne.

– Myślę, że ta pogłębiona dyplomacja wsparta rozlokowaniem wojsk na wschodniej flance i pomocą wojskową dla Ukrainy (...) pomoc szkoleniowa, zapewnienie o tym, że gdyby nastąpiła inwazja, to dotkliwe sankcje zostaną wprowadzone, łącznie z odcięciem systemu finansowego SWIFT, to wszystko skłoni prezydenta Rosji od odstąpienia od agresywnych zachowań. Putin nie jest szaleńcem, choć 22 lata władzy może odebrać rozsądek – powiedział wojskowy w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski.

Generał wskazuje, że głównym celem Putina może wcale nie być Ukraina.

– To zgrupowanie przy granicy z Białorusią, jest o tyle istotne, że te wojska przybliżają się również do granic Polski i do granic państw bałtyckich. Z drugiej strony, uważam, że Putin ma jakiś ukryty cel, by pogłębić integrację Rosji z Białorusią lub całkowicie podporządkować sobie Białoruś – wskazał.

– Taka wielka koncentracja służy do wywierania nacisku. Putin dąży do destabilizacji ukraińskiego systemu gospodarczego, ale również politycznego. Putin nie przyjmuje do wiadomości, że Ukraina jest niezależnym państwem. Twierdzi, że to jest część Rosji, a Krym od zawsze był rosyjski. On to wyraził, wyartykułował na szczycie NATO w Bukareszcie, mówiąc, że Ukraina nigdy nie była państwem i państwem nie będzie – dodał generał.

Trójkąt Weimarski

Generał Bieniek pozytywnie ocenił ostatnie spotkanie prezydenta Dudy z przywódcami Niemiec i Francji w ramach Trójkąta Weimarskiego. Głównym tematem rozmów było bezpieczeństwo w regionie Europy Środkowej i Wschodniej wobec groźby rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Przypomnijmy, że było to pierwsze spotkanie w ramach tego formatu od lat.

Przed wizytą w stolicy Niemiec Andrzej Duda mówił m.in., iż mamy do czynienia z "najtrudniejszym czasem od 1989 roku dla całej wspólnoty Zachodu, dla NATO, dla Unii Europejskiej" w obliczu intensywnych działań wojsk Federacji Rosyjskiej.

– Bardzo dobrze, że Trójkąt Weimarski został ożywiony w tak trudnej sytuacji – przyznał wojskowy.

