Premier: Inflacja została nam wstrzyknięta ze Wschodu i z Zachodu

W czwartek szef polskiego rządu wziął udział w posiedzeniu sejmowej komisji ds. rolnictwa i rozwoju wsi. Na obradach gościli również wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk oraz komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Wstrzyknięta inflacja?

– Ten czas jest szczególny. Wprawdzie zima jest czasem spokoju dla prac, ale też często niepokoju. Niepokoju o przyszłość. Niepokoju o to, co będzie z polskim rolnictwem i z polską wsią w obliczu wyzwań, z którymi się mierzymy – powiedział w swoim wystąpieniu w trakcie posiedzenia komisji w Sejmie Mateusz Morawiecki. – Nie ma co ukrywać, że żyjemy w okolicznościach huśtawki cenowej i inflacyjnej, która została nam wstrzyknięcia ze Wschodu i z Zachodu. Ze Wschodu, jeżeli chodzi o ceny gazu, bo Gazprom i Rosja mają znaczenie w dostarczaniu gazu na rzecz całej Unii Europejskiej, aczkolwiek nas interesuje Polska. Z Zachodu, ponieważ mamy bardzo wysokie ceny energii elektrycznej, poprzez ceny uprawnień do emisji CO2. I to się przekłada na wysokie ceny różnych produktów – oznajmił premier.

Obecnie największą bolączką polskich rolników mają być wysokie ceny nawozów. – My to widzimy, nie chowamy głowy w piasek – stwierdził szef rządu Zjednoczonej Prawicy. W styczniu tego roku Morawiecki wystąpił do Komisji Europejskiej o możliwość wprowadzenia dopłat do nawozów dla rolników.

VAT na nawozy

Rząd Prawa i Sprawiedliwości obniżył do 0 proc. stawkę VAT na nawozy od 1 lutego b.r. – W przypadku rolników, którzy nie wykorzystują zwrotów VAT-u jest to jakaś korzyść. Dla tych, którzy mają zwroty VAT-u – nie ma korzyści – tłumaczył premier Mateusz Morawiecki.

– My sobie doskonale zdajemy z tego sprawę. Dlatego chcemy wprowadzić możliwość dopłat do tony nawozów, które są dzisiaj tak bardzo potrzebne – zaznaczył prezes Rady Ministrów.

Plan Strategiczny

Zjednoczona Prawica przedstawiła Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. To dokument, który umożliwia ubieganie się o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczej Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Budżet Planu to 25 mld euro. Środki mają wspierać m.in. zrównoważony rozwój polskich gospodarstw i sektora przetwórstwa, a także poprawę warunków życia i pracy w małych miejscowościach wiejskich

