Bosak o wyborze Święczkowskiego: Kolejny konserwatysta w TK

W ostatni wtorek Sejm wybrał Bogdana Święczkowskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydaturę, po burzliwej debacie, poparło 233 posłów, zaś 219 było przeciw.

Święczkowski jest przedstawiany w mediach jako jeden z najbliższych współpracowników ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. W latach 2006–2007 był szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w latach 2015–2016 – podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a od 2016 roku – prokuratorem krajowym i pierwszym zastępcą prokuratora generalnego.

Bosak tłumaczy się z głosowania

Zjednoczona Prawica miała duże problemy z zebraniem większości w Sejmie w sprawie wyboru nowego sędziego TK. Z poparcia Bogdana Święczkowskiego wyłamali się bowiem posłowie koła Kukiz'15. Prawo i Sprawiedliwość mogłoby przegrać głosowanie, gdyby nie głosy "za" Krzysztofa Bosaka i Roberta Winnickiego oraz Grzegorza Brauna.

Wiceprezes Ruchu Narodowego odniósł się do sprawy w czwartek w audycji katolickich rozgłośni radiowych "Siódma 9".

– Głosowałem na Bogdana Święczkowskiego dlatego, że gdy przyjdzie do interpretacji norm prawnych, będzie postępował raczej z moimi oczekiwaniami, a nie lewicy czy zwolenników likwidacji niepodległości i suwerenności państwa polskiego na rzecz Unii Europejskiej. Sądząc po reakcjach i ogromnej frustracji, a nawet nienawiści w kręgach lewicowych, politycznie poprawnych mediów, nasza intuicja chyba była trafna. Będzie to kolejny konserwatysta w Trybunale Konstytucyjnym, a nie – jak się mówi – "prawa ręka prokuratora generalnego". Dla mnie to jest istotne – mówił Krzysztof Bosak.

– Wiadomo, że fajnie byłoby wybrać profesora prawa, który nie ma kontrowersyjnych działań na koncie, jest idealnym konserwatystą, ale dostaliśmy kandydata zupełnie innego i gdybyśmy go nie wybrali, to przy kolejnych podejściach potencjalni kandydaci mogliby być bardziej poprawni politycznie, bo wiadomo, że zaczęłoby się szukanie większości z politykami, których głosów by brakowało, czyli np. z kręgów PO czy Lewicy – stwierdził polityk Konfederacji Wolność i Niepodległość.

Przypomnijmy, iż wakat w TK trwał od 23 lipca ub.r., od kiedy w stan spoczynku przeszedł Leon Kieres, ostatni sędzia powołanym przez większość inną niż PiS.

Czytaj też:

Media: Dariusz Barski kandydatem na Prokuratora KrajowegoCzytaj też:

Prezydent powołał nowych prezesów NSA i Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN