Suski odpowiada Kukizowi. "Artystyczna interpretacja umowy"

W czwartek na antenie Polsat News poseł Paweł Kukiz zakomunikował, że wyraża zgodę na przetrzymywanie w sejmowej "zamrażarce" jego wniosku o powołanie komisji śledczej mającej zbadać inwigilację maksymalnie przez miesiąc. Jak zapowiedział, "po tym czasie zweryfikuje umowę" i przestanie ją traktować jako porozumienie "podpisane przez dwa uczciwe podmioty".

Marek Suski odnosząc się do tej zapowiedzi stwierdził, że nie słyszał, by umowa między PiS a Kukizem zakładała głosowa wniosku o powołani komisji w ciągu miesiąca. Jego zdaniem "byłoby to zerwanie czego, co nie było zawarte".

– Artystyczne zdolności bardzo cenię u pana posła, a więc i tutaj też nie jest to artystyczna interpretacja umowy zawartej z nami – mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości na antenie RMF FM.

PiS nie ma sobie nic do zarzucenia

Kontynuując wątek ewentualnej komisji ds. podsłuchów Marek Suski stwierdził, że "nie ma sobie nic do zarzucenia". – Nikogo nie podsłuchiwałem.(...) Prawo i Sprawiedliwość też nie ma sobie nic do zarzucenia – zadeklarował.

Mimo zapewnienia, że jego partia nie miałaby się czego obawiać w związku z pracą komisji, poseł wcale nie jest zwolennikiem jej powołania. Jakie wątpliwości zgłasza Marek Suski?

– W tym składzie i w ten sposób, w jaki jest proponowana ta komisja, na pewno nie służyłoby to żadnemu wyjaśnieniu sprawy, tylko próbie obalenia rządu, do czego dąży totalna opozycja. Jeszcze gdyby oni w tej komisji mieli większość to byśmy usłyszeli, tak jak w Senacie, dość kompromitujące różne zeznania o 500, czy nawet więcej podsłuchach w Najwyższej Izby Kontroli – powiedział.

