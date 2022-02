Biedroń szokuje: To, co robią Ziobro i Solidarna Polska, nadaje się pod Trybunał Stanu

Trwa spór pomiędzy Polską a instytucjami unijnymi. Na nasz kraj Komisja Europejska nałożyła w pewnym momencie dwie kary pieniężne – za dalsze prace kopalni w Turowie oraz funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

List z KE

Ostatnio Komisja Europejska wysłała Polsce już drugi list ws. Turowa. Unijni urzędnicy zażądali uregulowania pieniędzy z nałożonych kar (500 tys. euro dziennie) za każdy dzień pracy kopalni. Łącznie suma ma wynieść 68 mln euro. To kolejne wezwanie polskiego rządu do zapłaty, o czym informował rzecznik Komisji Eric Mamer.

Przypomnijmy, że niekorzystną dla Polski decyzję Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 20 września 2021 roku. Rząd w Warszawie przekazał wtedy, że nie zastosuje się do nakazu TSUE i słowa dotrzymał, w związku z czym sankcje finansowe zaczęły być naliczane.

Zdaniem Roberta Biedronia, Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do tego, że obecnie nie mamy dobrych relacji z naszymi sąsiadami i partnerami. – Skłóciliśmy się i z Niemcami, i z Czechami. Nie mamy praktycznie żadnych kontaktów ze Słowakami. Nie mamy też relacji z Unią Europejską. To jest katastrofa – powiedział europarlamentarzysta w rozmowie z portalem wprost.pl. I dodał: "Obiecywali, że Polska będzie ściśle współpracowała z Wielką Brytanią. Ta jednak zdecydowała się na Brexit i pozostaliśmy z niczym. Później miały być świetne stosunki z USA, ale dzisiaj nie ma już Donalda Trumpa, którego politycy PiS wielbili. Został nam tylko San Escobar, tylko przypominam, że San Escobar nie istnieje".

Miliardy z KPO

Polska wiele miliardów złotych może też stracić ze środków z Krajowego Planu Odbudowy. A to w związku z działalnością Izby Dyscyplinarnej SN.

Biedroń uważa, iż w tej sprawie szkodzą przede wszystkim minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro oraz jego partia – Solidarna Polska.

– To, co robią Zbigniew Ziobro i Solidarna Polska, nadaje się pod Trybunał Stanu. Mówienie, że te pieniądze nam się nie należą, podważanie naszej obecności w Unii Europejskiej, to jest szkodliwe dla Polski nie tylko z finansowego punktu widzenia, ale także jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo – oznajmił współprzewodniczący Nowej Lewicy.

