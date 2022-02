Blinken ostrzega: Rosja może zaatakować w czasie trwania igrzysk olimpijskich

Szef amerykańskiej dyplomacji na konferencji prasowej w Melbourne poinformował, że ryzyko rosyjskiej inwazji na Ukrainę cały czas pozostaje bardzo wysokie.

– Rosja wysłała więcej wojsk na granicę z Ukrainą i może rozpocząć inwazję w każdej chwili, w tym również w czasie igrzysk olimpijskich – ocenił Blinken dodając, że USA cały czas dostrzegają "niepokojące sygnały" eskalacji ze strony Rosji.

Sekretarz stanu zaznaczył również, że Stany Zjednoczone będą zachęcały swoich obywateli do wyjazdu z Ukrainy. Poinformował, że cały czas zmniejszana jest liczba personelu amerykańskiej ambasady w Kijowie. – Chcemy powiedzieć bardzo jasno, że wszyscy obywatele USA, którzy przebywają na Ukrainie, powinni wyjechać już teraz – podkreślił.

USA rekomendują ewakuację z Ukrainy

Departament Stanu USA wezwał Amerykanów przebywających na Ukrainie do natychmiastowego wyjazdu z tego kraju z powodu "zwiększonej groźby rosyjskiej akcji wojskowej".

– Obywatele amerykańscy powinni już teraz wyjechać – powiedział w wywiadzie dla NBC News prezydent USA Joe Biden. – Mamy do czynienia z jedną z największych armii na świecie. To zupełnie inna sytuacja i sprawy mogą potoczyć się w szaleńczym tempie – podkreślił.

Zapytany, czy istnieje scenariusz, który mógłby skłonić go do wysłania amerykańskich wojsk na Ukrainę w celu ewakuacji obywateli USA, Biden odpowiedział: – Nie ma. To będzie wojna światowa, jeśli Amerykanie i Rosjanie zaczną do siebie strzelać.

– Żyjemy obecnie w świecie, który bardzo różni się od tego, w którym żyliśmy – dodał.

