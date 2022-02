Demokracja Francuska

W pierwszej chwili myśleli, że to trzęsienie ziemi, ale to 5 kg dynamitu wybuchło pod drzwiami ich mieszkania. Pokoik synka państwa Pronów, mieszkających naprzeciwko, dosłownie rozerwało na pół. Małego Guillaume’a zabrano karetką do szpitala, podobnie jak pięciu innych rannych. Wybuch zniszczył w sumie 12 mieszkań.