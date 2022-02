Premier: Zwlekanie z pobudką może przynieść katastrofalne konsekwencje

Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii rozmawiali w czwartek na temat bezpieczeństwa w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem działań Rosji wobec Ukrainy. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson przyleciał do Polski, w momencie, kiedy swoją misję w naszym kraju rozpoczyna 350 komandosów z elitarnej jednostki 45. Commando Royal Marines. Brytyjczycy dołączą do obecnych w Polsce rodaków, którzy w połowie listopada 2020 roku przybyli do Polski w związku z kryzysem na granicy z Białorusią. Wtedy do Polski przybyło 100 żołnierzy Zjednoczonego Królestwa.

– Wczoraj podkreślałem mocno, że Wschodnia flanka NATO, to nie jest abstrakcyjna przestrzeń na krańcu Europy, to punkt kluczowy dla euroatlantyckiej odporności. W tej kwestii, jak w wielu innych, zgadzamy się z premier Borisem Johnsonem w stu procentach – zaznaczył Mateusz Morawiecki.

– Jeśli chcemy Europy wolnej, bezpiecznej i demokratycznej, to musimy powiedzieć zdecydowane nie, wszelkim formom agresji i szantażu ze strony Rosji. Trzeba to sobie powiedzieć jasno, czas geopolitycznej drzemki się skończył, zwlekanie z pobudką może przynieść katastrofalne konsekwencje. Na jednej szali leży wolność i bezpieczeństwo Europy, a na drugiej znajduje się dalsze rozszerzenie wpływów Rosji w Europie – powiedział szef rządu.

Morawiecki: Będą dopłaty dla rolników

Premier Morawiecki nawiązał również do nieustannie pogarszającej się sytuacji europejskiego, w tym polskiego rolnictwa.

Szef rządu ocenił, że „poważną i ambitną odpowiedzią jest Plan Strategiczny dla wspólnej polityki rolnej UE na lata 2023-2027”.

– W najbliższych latach oznacza to ogromny strumień pieniędzy dla polskich rolników, ponad 25 miliardów euro. Z polskiej perspektywy, najważniejsze jest, że nowa, wspólna polityka rolna kładzie nacisk na wsparcie małych i średnich gospodarstw oraz wsparcie dla młodych rolników. Dzięki tym wszystkim krokom, które podjęliśmy, wszystkie małe i średnie gospodarstwa do 50 hektarów, a więc 90 proc. wszystkich gospodarstw w Polsce, otrzymają dopłaty bezpośrednie, wreszcie na uczciwym poziomie – mówił.

– Praca na roli jest tak samo wymagająca w Polsce, jak w Niemczech i we Francji, a hektar mierzy dokładnie tyle samo, więc dopłata powinna być równa. Te dopłaty będą nawet wyższe niż średnia unijna dla tej ogromnej części polskich gospodarstw i to będzie dobra rekompensata, za te lata, które były poniżej średniej – powiedział premier Mateusz Morawiecki w podcaście internetowym.

