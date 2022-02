"Tego nie powie". Winnicki w stanowczych słowach zwrócił się do Tuska

W opublikowanym materiale lider PO skrytykował polskie władze za to, że Polska do tej pory nie otrzymała środków z Funduszu Odbudowy. Część przeznaczona dla Polski, mimo braku podstaw traktatowych, została bowiem zablokowana przez Komisję Europejską.

Tusk: PiS to idioci

– To jest banknot 50 euro. Na tej palecie jest 18 milionów euro. Wyobraźcie sobie 3222 takie palety, które wypełniają cały stadion. Te palety to 58 miliardów euro. To właśnie takie pieniądze czekają na Polskę i Polaków w Europie. Od pół roku te pieniądze powinny płynąć do waszych firm i budżetów rodzinnych. Jedyny powód, dla którego nie możecie sięgnąć pieniądze, to upór PiS. Ich liderzy powiedzieli niedawno, że Polska być może powinna zrezygnować z tych pieniędzy. Ich być może na to stać, ale polskich rodzin i firm nie stać na takie idiotyzmy. To nie są patrioci, to są idioci – mówi na nagraniu przewodniczący PO.

Wideo stało się internetowym hitem i po trzech godzinach od emisji "uzyskało wynik największej liczby wyświetleń 236 tysięcy wśród polityków europejskich i światowych w tym roku", jak podał portal "Polityka w Sieci" badający polityczne trendy w internecie.

Winnicki: Zabieraj tę jałmużnę i wracaj do Brukseli

Prezes Ruchu Narodowego i jeden z liderów Konfederacji skomentował nagranie byłego premiera w mediach społecznościowych. Zwrócił uwagę na pomijany przez zdecydowaną większość mediów aspekt wypowiedzi Donalda Tuska.

„Tusk z paletami euro nie powie wam, że to wszystko dług, który w naszym imieniu Bruksela zaciąga, który będziemy musieli spłacać, że to nowe podatki, które Unia będzie z każdego Polaka ściągać. Nie powie, że to kolejny krok do budowania unijnego państwa federalnego, Europa-Staat” – napisał na Twitterze.

„Donald Tusk, zabieraj tę brukselską jałmużnę, zabieraj unijną politykę drogiego prądu i niszczenia naszego przemysłu, Nord Streamów i dyrektyw transportowych uderzających w nasze firmy, zabieraj wymuszanie tęczowych standardów i wracaj na polityczną emeryturę do Brukseli” – dodał Robert Winnicki.

