Rogan na celowniku wroga

Jak wielkim wyzwaniem dla amerykańskiej lewicy musi być Rogan, skoro do chóru wzywającego do uciszenia go dołączył Biały Dom? „Według nas to dobry krok, to pozytywny krok, ale można w tej sprawie zrobić więcej” – powiedziała ostatnio Jen Psaki, rzeczniczka amerykańskiego prezydenta, odpowiadając na pytanie reportera, jak Joe Biden ocenia reakcję serwisu streamingowego Spotify na kontrowersje wokół jego największej gwiazdy.