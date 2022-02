Trump: Putin jest bardziej śmiały po tym, jak widział ewakuację wojsk USA z Afganistanu

Kreml stanowczo i konsekwentnie dementuje jakoby miało dojść do jakiegokolwiek ataku. Jednak rosyjskie wojska koncentrują się wokół Ukrainy z trzech stron. Obawy związane z groźbą agresji wzrosły w ostatnich dniach. Potęgują je niepokojące doniesienia amerykańskich i brytyjskich służb wywiadowczych. Amerykańscy analitycy uważają, że Rosjanie budują szpitale polowe. Pojawiły się też informacje, że sprowadzają w rejon ewentualnego konfliktu dostawy krwi.

Trump: Afganistan ośmielił Putina

Donald Trump był pytany o politykę rosyjską w programie "Fox & Friends".

Były prezydent Stanów Zjednoczonych ocenił, że Władimir Putin został "ośmielony" do inwazji na Ukrainę po tym, jak zobaczył "niekompetentną” ewakuację amerykańskich żołnierzy z Afganistanu w sierpniu ubiegłego roku. – Jest to szokujące przede wszystkim dlatego, że to nigdy nie powinno się zdarzyć – powiedział. Dodał, że gdyby to on w dalszym ciągu kierował Białym Domem, nie doszłoby do takiej kompromitacji.

Trump wyraził stanowisko, że wina za sytuację leży po stronie administracji Bidena. Zaznaczył, że nie tylko Moskwa, ale także Pekin bacznie obserwowały wydarzenia w Afganistanie. – Zobaczyli prawdopodobnie najbardziej nieudolne wycofanie się armii w historii – powiedział. W jego ocenie Putin i Xi Jinping stali dzięki temu się dużo bardziej ambitni.

– Myślę, że Putin naprawdę chciał negocjować przez pewien czas, ale kiedy obserwował Afganistan, kiedy obserwował to niewiarygodnie złe, niekompetentne wycofanie, gdzie najpierw wyprowadzono wojsko, gdzie pozostawiono sprzęt wart 85 miliardów dolarów, który Talibowie mogli mieć i wykorzystywać, i oczywiście zgony, które nastąpiły - kiedy obserwował to wszystko, myślę, że się ośmielił – powiedział Trump.

