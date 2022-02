Nie ma rady?

Orzeczenie nie dotyczy jednak pieniędzy, inflacji ani cen gazu, galopujących w takt pejcza pułkownika Putina czy komisarza Timmermansa. Chodzi o coś jeszcze cenniejszego: o życie, które zawsze – tu, na Ziemi – kończy się śmiercią. Na to rady nie ma. To życie można wypełnić sensem, jeśli przyjmie się jego ograniczenia. Można je zniszczyć, jeśli chce się je zastąpić utopią wiecznej szczęśliwości. Pandemia i emocje, które wzbudziła, to okazja, by wobec tej rzeczywistości stanąć w całej powadze. Tak właśnie potraktował ją Janusz Szewczak w książce wydanej właśnie pod tytułem „Pandemia grzechu, czyli śmierć nauczycielką życia”.