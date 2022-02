W jakim celu trzymasz pieniądze w banku? Dawniej to miało sens, bo dawali procent. I ja to pamiętam z mojego dorosłego życia – zarówno w PRL, jak i w USA. Dziś dają zero i jeszcze każą sobie płacić za prowadzenie rachunku. Dajesz komuś forsę, on nią obraca i zarabia, a dodatkowo każe ci płacić za to, że zarabia. Zostaliśmy tak otumanieni, że uznajemy tę sytuację za normalną. Uczciwa zasada była (całkiem niedawno) taka: jeżeli ktoś dostaje moją gotówkę w używanie, to mnie należy się dola, procent, honorarium. Jeśli bank nie odpala mi nic, to wraca pytanie: Po co trzymasz pieniądze w banku? Podaj mi swój cel, a wcześniej policz koszty, które ponosisz.