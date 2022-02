"The Lancet" pisze o Polsce. Szułdrzyński: Zdobyliśmy sławę jako siedlisko ciemnoty

"Polska ma jeden z najwyższych na świecie współczynników umieralności na COVID-19 i ponad 100 tys. zgonów z powodu tej choroby. Odsetek szczepień wynoszący 56 proc., według danych z 18 stycznia, pozostaje w tyle za średnią UE wynoszącą 69 proc." – czytamy w "The Lancet".

"Według badań przeprowadzonych w zeszłym roku przez Warszawski Uniwersytet Medyczny na temat stosunku Polaków do szczepień wynika, że co trzecia osoba w wieku 18–65 lat deklarowała, że nigdy nie przyjmie szczepionki przeciwko COVID-19. Wątpliwości są szczególnie silne na obszarach wiejskich kraju, gdzie rządząca partia Prawo i Sprawiedliwość ma mocne poparcie" – fragmenty tekstu opublikowanego w jednym z najbardziej poważanych czasopism medycznych na świecie przywołuje portal abczdrowie.pl.

Zamieszanie wokół Rady Medycznej

"The Lancet" krytykując strategię władz Polski przypomina, że niedawno doszło do rezygnacji większości członków Rady Medycznej przy premierze. "Zrezygnowaliśmy, bo nie mieliśmy już wpływu na podejmowane decyzje" – wyjaśnia w wywiadzie prof. Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, były członek Rady Medycznej.

– Zalecenia, które przedstawiliśmy, były bardzo rozsądne. Obawiam się, że jeśli kolejna Rada Medyczna doradzi to samo, to rezultat będzie taki sam. A jeśli będą rekomendować to, co rząd chce usłyszeć, rząd nie będzie miał problemów, ale nic się nie zmieni – mówi z kolei prof. Anna Piekarska, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Biegańskiego, była członkini Rady Medycznej.

"Polska wreszcie zdobyła sławę w renomowanych periodykach naukowych. Niestety jako siedlisko bezprzykładnej ciemnoty" – tak publikację "The Lancet" skomentował na Twitterze dr n. med. Konstanty Szułdrzyński, kierownik kliniki anestezjologii szpitala MSWiA w Warszawie, były członek Rady Medycznej.

