Nowak komentuje spot Tuska. "Ostateczne rozstrzygnięcie kwestii polskiej"

Były premier opublikował kilka dni temu wideo, w którym zaatakował rządzących za nieskuteczne sprowadzenie środków unijnych przeznaczonych na Krajowy Plan Odbudowy.

– To jest banknot 50 euro, znacie go. Na nasze to będzie trochę ponad 200 zł. Na tej palecie jest 18 milionów euro. Wyobraźcie sobie 3222 takie palety, które wypełniają cały stadion. Te palety to 58 miliardów euro. To właśnie takie pieniądze, trudne do wyobrażenia, czekają na Polskę i Polaków w Europie. Od pół roku te pieniądze powinny płynąć do waszych firm i budżetów rodzinnych – mówił Tusk.

– Jedyny powód, dla którego nie możecie sięgnąć pieniądze, to upór PiS. Ich liderzy powiedzieli niedawno, że Polska być może powinna zrezygnować z tych pieniędzy. Ich być może na to stać, ale polskich rodzin i firm nie stać na takie idiotyzmy. To nie są patrioci, to są idioci – skwitował były szef Rady Europejskiej.

Nowak: Suwerenność jest bezcenna

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak postanowiła w niedzielę skomentować w mediach społecznościowych ostatni spot Donalda Tuska.

"Ostateczne rozstrzygnięcie kwestii polskiej wg Donalda Tuska, to sprzedaż Niepodległości Polski za 58 mld euro (do oddania później), bo "polskość, to nienormalność". To o czym pan nie wie, a każdy Polak już tak - WOLNOŚĆ i SUWERENNOŚĆ POLSKI JEST BEZCENNA" – napisała.

W ostatnim czasie Nowak wielokrotnie poddawana była krytyce za swoje publiczne wypowiedzi. Na początku roku określiła szczepienia przeciw COVID-19 "eksperymentem medycznym". W efekcie minister zdrowia Adam Niedzielski oskarżył ją o "brak rozumu". Po każdej kontrowersyjnej wypowiedzi małopolska kurator w obronę brał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

