Upadek premiera Kanady. Legenda amerykańskiej TV: On brzmi jak Hitler

– Myślałem, że Justin Trudeau jest fajnym facetem – zaczął lewicowy komik. – Ale później zacząłem czytać, jak mówił o ludziach, którzy nie są zaszczepieni – dodał.

Przytoczył wówczas wypowiedź Trudeau o tym, że przeciwnicy obowiązkowych szczepień na COVID-19 "nie wierzą w naukę, często są mizoginami, często rasistami". Premier Kanady powiedział również, że "musimy dokonać wyboru: czy będziemy tolerować tych ludzi?".

– Jak to "tolerować tych ludzi"? On teraz brzmi jak Hitler – skomentował wypowiedź Maher i dodał, że ostatnio Trudeau mówił o Konwoju Wolności, że mają "niemożliwe do przyjęcia" poglądy.

Maher podkreślił przy tym, że ludzie zaczęli rozumieć, iż w przypadku obowiązkowych szczepień i pandemii COVID-19 chodzi o coś więcej niż o samą szczepionkę, a protesty rozlewają się po wszystkich krajach. – To staje się wielką rzeczą i dzieje się na całym świecie. Myślę, że może się to niebawem zdarzyć również tutaj, w Waszyngtonie – stwierdził komik.

Konwój Wolności w Kanadzie. "Powstanie zwykłych obywateli"

Zgodził się z nim gość programu Vivek Ramaswamy, autor bestsellerowych książek, komentator polityczny i przedsiębiorca działający w sektorze opieki zdrowotnej i technologii. Zauważył on, że w przypadku Konwoju Wolności chodzi o "powstanie zwykłych obywateli" przeciwko "wzrostowi klasy zarządzającej demokracjami na całym świecie".

– Są to niewybierani przywódcy klasowi, którzy ostatecznie, jak sądzę, wykorzystują biurokratyczną władzę, aby ingerować w codzienne życie ludzi – nie tylko Amerykanów, ale także Kanadyjczyków i mieszkańców Europy Zachodniej – i dlatego widzimy fuzję zarówno lewicy, jak i prawicy w tym przypadku, mówiących: "Chcemy, aby nasze głosy były słyszane. Chcemy móc mówić bez obaw i strachu" – stwierdził Ramaswamy.

Podkreślił przy okazji, że Konwój Wolności i inne pokojowe protesty są wspaniałe. – Mam nadzieję, że takimi pozostaną. To część najbardziej nieuporządkowanej demokracji i to właśnie ona sprawia, że demokracja jest piękna – podsumował gość programu.

Czytaj też:

Paraliż stolicy Kanady. Truckerzy u TrudeauCzytaj też:

Lisicki: Wspaniały konwój wolności w Kanadzie! Ziemkiewicz: Liberalne media już na nich szczują