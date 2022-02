Waszczykowski wprost: Nie uda się osiągnąć kompromisu z Brukselą

W środę, 16 lutego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma ogłosić wyrok w sprawie mechanizmu warunkowości "pieniądze za praworządność". Były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP nakreślił możliwe scenariusze w tej sprawie. Polityk był gościem poniedziałkowego wydania porannej audycji katolickich rozgłośni radiowych "Siódma 9".

Kompromis z Brukselą

– Moim zdaniem nie uda się osiągnąć kompromisu z Brukselą ws. praworządności. Oni chcą, żeby było jak było, żeby sprawa wróciła do 2015 roku. Chodzi tu nie tylko o kwestie wymiaru sprawiedliwości, ale też kwestie tego, kto rządzi w Polsce – stwierdził Witold Waszczykowski.

– Mamy dylemat. Kilka razy próbowaliśmy kompromisów i doświadczenia są negatywne. Oni się nie zadowolą jakąś nowelizacją. Jeśli zaczynamy dyskutować z Komisją czy Trybunałem, to znaczy, że dajemy im uprawnienia do tego, żeby ingerowali w sposób pozatraktatowy w kwestie, które powinny być pozostawione w rękach państwa członkowskiego Unii Europejskiej – powiedział europarlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości.

Projekt prezydenta

Na początku lutego tego roku prezydent Andrzej Duda zapowiedział złożenie do laski marszałkowskiej projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Jedną z propozycji głowy państwa jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN i powołanie w jej miejsce – na innych zasadach funkcjonowania – Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

– Nie będę rozstrzygał, czy to, co proponują rząd albo prezydent jest zasadne w kwestiach prawnych, bo nie jestem prawnikiem, natomiast wskazuję na ten dylemat podjęcia rozmów z czynnikami zewnętrznymi, czyli Komisją i Trybunałem – zaznaczył europoseł Witold Waszczykowski. – Wymiar sprawiedliwości nie jest objęty żadną regulacją traktatową, żadnym prawem europejskim. Jeśli mamy złudzenie, że pójdziemy na jakiś kompromis, to z jednej strony pozostajemy w tym złudzeniu, a z drugiej – przyznajemy im prawo do ingerowania – dodał.

