Gowin i wyborcy PiS

Były wicepremier w rządzie Zjednoczonej Prawicy po niespodziewanym zniknięciu, które jak się okazało było spowodowane chorobą i pobytem w szpitalu (Gowin sam przyznał się, że chodziło o depresję) uznał, że czuje się na tyle silny, by wrócić i powalczyć o poparcie dla swojej partii. Sondaże są dla Porozumienia bezlitosne, pokazując, że bez obecności na listach Zjednoczonej Prawicy szanse na mandaty w parlamencie są zerowe. Dlatego nic dziwnego, że Gowin szuka sojuszników, by pójść do wyborów w szerszej koalicji.