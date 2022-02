Politolog: Emeryci to dla PiS kluczowa grupa

Politolog był we wtorek gościem w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. – Emeryci to dla PiS kluczowa grupa. Politycy tej partii pogodzili się z tym, że Polski Ład nie pozyska dla nich szerszego poparcia wśród przedsiębiorców czy nauczycieli. Teraz robią wszystko, by nie stracić najważniejszego elektoratu – mieszkańców mniejszych miast i emerytów – oznajmił.

Emeryci coraz ważniejsi

Zdaniem Sławomira Sowińskiego, polscy emeryci stają się coraz ważniejszą grupą wyborców z perspektywy Zjednoczonej Prawicy. Jednym z podstawowych powodów takiego stanu rzeczy może być to, iż seniorów w naszym kraju jest coraz więcej. Według najnowszego spisu powszechnego, ich liczba przekroczyła 8 mln, podczas gdy ludność Polski obniżyła się w 2021 roku do 38,179 mln.

– Poza tym oni, są zdyscyplinowanymi wyborcami – ponad 60 proc. z nich chodzi na wybory. Zatem dla PiS jest to grupa kluczowa do utrzymania 30-procentowego poparcia w sondażach. I stąd premier przypomina im się: "myślimy o was, pamiętamy" – ocenił Sowiński. – Ponadto, Prawo i Sprawiedliwość chce zagrodzić drogę innym partiom politycznym, które chcą pozyskać głosy emerytów – dodał politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Świadczenia w górę

Przypomnimy, że niedawno Mateusz Morawiecki zapowiedział, iż od 1 marca tego roku najniższa emerytura w Polsce wyniesie ponad 1200 złotych i będzie wyższa o blisko 60 proc. od najniższej emerytury w 2015 roku. Wtedy emeryci o dochodach najniższych otrzymywali niewiele ponad 750 złotych.

– Świadczenia emerytalne wzrosną od 1 marca o 7 proc. To jest wzrost bezprecedensowy, ponieważ do tego dodajemy jeszcze trzynastą emeryturę i kolejnych kilka procent czternastej emerytury w drugiej połowie roku – powiedział premier.

