Senator Jackowski: Liczba rozczarowanych PiS stale rośnie

Przed tygodniem Polska Agencja Prasowa podała nieoficjalną informację, że władze PiS zamierzają usunąć senatora Jackowskiego z klubu parlamentarnego. Powodem takiej decyzji miałyby być "działania stojące w sprzeczności ze stanowiskiem klubu". Następnie w rozmowie z portalem wPolityce.pl Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny partii, powiedział, że ma nadzieję, iż dojdzie do usunięcia, a sam postulat ma być punktem najbliższego posiedzenia klubu.

– Formalnie to się (jeszcze) nie stało, ponieważ ja nie jestem członkiem partii, jestem członkiem klubu parlamentarnego PiS. Wykluczenie z klubu to nie jest jednoosobowa decyzja. To decyzja całego klubu, który musi się w tej sprawie fizycznie zebrać. Musi być 50 proc. frekwencji, żeby było ważne takie spotkanie – skomentował we wtorkowej rozmowie z "Rzeczpospolitą" Jackowski.

Jackowski: O swoim wykluczeniu dowiedziałem się z mediów

Dodał, że decyzję musi podjąć ponad 300 osób, w tym "wszyscy europosłowie, posłowie i senatorowie". — Musi być postawiony wniosek przewodniczącego klubu, który musi zostać przegłosowany bezwzględną większością głosów — stwierdził polityk PiS.

Zapytany, czy Jarosław Kaczyński kontaktował się z nim w sprawie wyrzucenia z klubu, Jackowski zaprzeczył.

— Nie, nikt się ze mną nie kontaktował z kierownictwa PiS. Nikt mnie nawet o niczym nie poinformował. O całej sprawie dowiedziałem się z mediów — przekazał senator.

Jackowski: PiS odszedł od swojego programu

Podczas wcześniejszej rozmowy z "Rz" Jackowski podkreślił, że wiele osób dawniej wierzyło w PiS, ale w związku z odejściem partii od swojego pierwotnego programu poczuli się nią rozczarowani.

— To był bardzo dobry projekt polityczny, z bardzo dobrym programem i diagnozą sytuacji – powiedział polityk.

— Odejście od programu i błędy, które zostały poczynione, powodują, że powiększa się grupa osób, które czują się zawiedzione PiS. Ta grupa jest coraz większa – dodał i zaznaczył, że liczba rozczarowanych nadal będzie rosła.

