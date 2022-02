Prof. Krasnodębski: Obecny rząd niemiecki jest słaby

Trwają dyplomatyczne zabiegi Zachodu zmierzające do deeskalacji kryzysu wokół Ukrainy. We wtorek do Moskwy przybędzie minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, aby spotkać się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Również we wtorek na Kreml przyleci kanclerz Niemiec. Olaf Scholz będzie rozmawiał z Władimirem Putinem.

Choć cały świat obawia się, że Rosja mogłaby zająć część lub nawet całą Ukrainę, to zdaniem prof. Krasnodębskiego cel Putina jest inny. Chodzi o trwałe zdestabilizowanie sytuacji u swojego wschodniego sąsiada.

– Celem Putina nie jest wojna jako taka, lecz osiągnięcie m.in. tego, że Ukraina nigdy nie przystąpi do NATO – stwierdził.

Trudna sytuacja Niemiec

Europoseł PiS wskazywał także na trudną, z politycznego punktu widzenia, sytuację Niemiec. Z jednej bowiem strony rząd w Berlinie jest uzależniony od Moskwy "nie tylko mentalnie, ale również gospodarczo". Z drugiej strony Niemcy są członkiem NATO i uczestniczą w europejskim systemie obronności.

– Z misją Olafa Scholza do Rosji łączą się apele o to, by szukał on porozumienia (…). Mimo sankcji w Rosji jest bardzo dużo inwestycji niemieckich. Niemcy są zaś oplecione siatką wpływów rosyjskich – powiedział prof. Krasnodębski w Polskim Radiu 24.

– Niemcy są ciągle nastawione pacyfistycznie, doktryną państwową jest multilateralizm i wiara w negocjacje. Oczywiście nie mogą się w sposób ewidentny podporządkować żądaniom Putina, ale może być jak z formatem mińskim, gdzie była mowa o wielkim sukcesie – dodał europoseł odnosząc się do ustaleń z 2014 r., które miały być podstawą do zakończenia działań wojennych we wschodniej Ukrainie.

Jak ocenił eurodeputowany, obecna sytuacja na wschodzie Europy to wynik słabości państw zachodnich m.in. Niemiec i Francji.

– Obecny rząd niemiecki jest słaby, także dlatego, że jest podzielony wewnętrznie (…). Putin zdecydował się na swoje działania m.in. dlatego, że czuł słabość przywództwa amerykańskiego, we Francji wkrótce będą wybory, w Niemczech jest nowy rząd – powiedział.

