"Ostrzegałem rządzących". Bosak: Lawina ruszyła

7 grudnia ubiegłego roku szef Ministerstwa Zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że jego resort od 1 marca 2022 roku będzie chciał wprowadzić obowiązek szczepienia przeciwko COVID-19 dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych. Jednak już 23 grudnia w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, zgodnie z którym tylko osoby wykonujące zawód medyczny, farmaceuci i studenci medycyny muszą zaszczepić się w pełni preparatem przeciw COVID-19.

– Do 1 marca każdy medyk musi się zaszczepić dwoma dawkami. W przeciwnym razie będzie kara finansowa. Takie osoby nie powinny być też dopuszczone do opieki nad pacjentami – oznajmił we wtorek na konferencji prasowej rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Bosak: Ostrzegałem

Tymczasem media donoszą o przypadkach niepodporządkowania się medyków przepisom o obowiązkowych szczepieniach. Jedną z takich informacji skomentował w mediach społecznościowych Krzysztof Bosak. Poseł napisał, ze już od dawna przestrzegał przed wprowadzeniem obowiązku szczepień.

"Ostrzegałem rządzących że rozporządzenie MZ obniży zaufanie do szczepień, generując masę medialnych informacji o tym że sami lekarze nie chcą się szczepić. Lawina ruszyła. Dziś Gazeta Wyborcza podaje że tylko w jednym szpitalu w Końskich aż 60 osób ma zostać odsuniętych od pracy" – napisał polityk na Twitterze.

Polityk odniósł się do sytuacji lekarzy, którzy odmówili przyjęcia preparatu przeciw COVID-19. Jak pisze Bosak, nie otrzymują oni wsparcia od Naczelnej Izby Lekarskiej.

"Wśród lekarzy posiadających wysoką pozycję zawodową i prestiż są także niezaszczepieni, ale nie wychylają się bo boją się że zostaną rozjechani medialnie i niestety nie czują wsparcia @NaczelnaL w walce o swoje prawa" – stwierdził polityk.

