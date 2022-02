Mocny wpis Siarkowskiej. "Niech pan rzecznik nie straszy"

"Niech Pan Rzecznik Ministerstwa Zdrowia nie straszy personelu medycznego, bo rozporządzenie jest zwyczajnie bezprawne. Brak mu podstawy ustawowej. Pracownicy medyczni wygrają ten spór w sądzie. Ta kuriozalna decyzja MZ nie tylko godzi w prawa obywatelskie ale też urąga powadze państwa" – napisała na Twitterze należąca do klubu PiS parlamentarzystka.

To reakcja na słowa Wojciecha Andrusiewicza.

Obowiązek szczepień dla pracowników medycznych

7 grudnia ubiegłego roku szef Ministerstwa Zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że jego resort od 1 marca 2022 roku będzie chciał wprowadzić obowiązek szczepienia przeciwko COVID-19 dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych. Jednak już 23 grudnia w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, zgodnie z którym tylko osoby wykonujące zawód medyczny, farmaceuci i studenci medycyny muszą zaszczepić się w pełni preparatem przeciw COVID-19.

– Do 1 marca każdy medyk musi się zaszczepić dwoma dawkami. W przeciwnym razie będzie kara finansowa. Takie osoby nie powinny być też dopuszczone do opieki nad pacjentami – oznajmił we wtorek na konferencji prasowej rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

To właśnie te słowa wywołały oburzenie Anny Marii Siarkowskiej.

Wypowiedź Andrusiewicza krytykuje też poseł Solidarnej Polski Maria Kurowska: " – zapowiada rzecznik MZ. Panie Ministrze Niedzielski, jaka jest podstawa prawna? Czy chce Pan wywołać paraliż służby zdrowia? Niezaszczepieni medycy zapowiadają odejście z pracy!".

I dodaje: "Rzecznik MZ powiedział też, że . To niedopuszczalna dyskryminacja, która nie ma prawnego i naukowego uzasadnienia!".

Koronawirus w Polsce

Badania potwierdziły 22 267 nowych przypadków koronawirusa, w tym 2408 powtórnych zakażeń. Zmarło 378 osób z COVID-19 – poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. W poprzedni wtorek resort informował o 35 960 nowych zakażeniach i o 286 zgonach.

Łącznie od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 5 438 029 przypadków. Zmarło 108 515 osób z COVID-19.

