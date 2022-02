"Historyczny dzień". TSUE oddalił skargę Polski. Kowalski: To koniec UE

Reguła "pieniądze za praworządność", przyjęta w grudniu 2020 roku, uzależnia wypłatę unijnych środków od tzw. zasad praworządności w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Polski rząd wraz z Węgrami złożył do Trybunału Sprawiedliwość UE skargę w tej kwestii w marcu ub.r. Zażądano stwierdzenia nieważności rozporządzenia.

"To koniec UE, jaką znamy"

Orzeczenie unijnego Trybunału zaczęli komentować w sieci politycy obozu rządzącego, głównie Solidarnej Polski, która najgłośniej sprzeciwiała się założeniom dotyczącym tzw. warunkowości.

"TSUE oddalił skargę Polski na mechanizm "pieniądze za praworządność". Polityczne orzeczenie, które łamie obowiązujące traktaty" – napisał na Twitterze poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Smoliński.

"Jesteśmy świadkami politycznych działań TSUE. Zmieniono traktaty rozporządzeniem i politycznym wyrokiem TSUE. Zalegalizowano szantaż i możliwość blokowania środków" – skomentował z kolei Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska.

"Historyczny dzień dla UE" – zwrócił uwagę wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Zdaniem polityka, unijne traktaty zmieniono rozporządzeniem i "politycznym wyrokiem" Trybunału Sprawiedliwości. "Od dzisiaj każda samodzielna decyzja Polski będzie obarczona ryzykiem szantażu finansowego, który jest faktem od kilku miesięcy, a dziś został w forum UE zalegalizowany" – mogliśmy przeczytać.

Natomiast deputowany Solidarnej Polski Janusz Kowalski stwierdził stanowczo: "To koniec UE jaką znamy! Musimy zerojedynkowo bronić suwerenności! Wyrok TSUE to próba legalizacji bezprawia! Mechanizm warunkowości to nic innego jak realizacja zapowiedzi: »Polskę i Węgry, trzeba finansowo zagłodzić. Dotacje unijne stanowią bowiem skuteczną dźwignię«".

