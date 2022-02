Lublin gotowy na przyjęcie uchodźców z Ukrainy. Wyznaczono bursy i hotele

Ratusz poinformował, iż wykonał konkretną listę obiektów, w których Ukraińcy będą mogli znaleźć schronienie – przekazał w środę portal onet.pl.

Lista obiektów i lokali

– W uzgodnieniu z wojewodą aktualizujemy listę obiektów i lokali miejskich, które mogłyby być wykorzystane do zakwaterowania uchodźców z Ukrainy. Biorąc pod uwagę zarówno obiekty będące w zarządzie miasta, jak i należące do innych podmiotów, szacujemy, że na terenie Lublina znajduje się kilkanaście tysięcy miejsc, m.in. w bursach szkolnych i internatach, akademikach czy hotelach. Ponadto, punkty żywienia zbiorowego są w stanie wydawać blisko 9 tys. posiłków dziennie – powiedziała w rozmowie z Onetem Katarzyna Duma, rzecznik prasowy prezydenta miasta. Na terenie Lublina znajduje się również blisko 200 podmiotów publicznych i niepublicznych świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia oraz 15 szpitali, które należą do samorządu województwa.

Na temat ewentualnej pomocy naszym wschodnim sąsiadom w ostatni weekend rozmawiać mieli prezydent Krzysztof Żuk oraz wojewoda Lech Sprawka.

Sytuacja w województwie

Sytuacja w innych miastach województwa lubelskiego ma jednak wyglądać inaczej niż w Lublinie. Wygospodarowanych miejsc dla przyszłych uchodźców brakuje m.in. w Białej Podlaskiej. — W odpowiedzi na pismo wojewody odpowiedzieliśmy, że nie dysponujemy na tę chwilę takimi miejscami, ale gdy zaistnieje taka potrzeba, będziemy reagować na bieżąco – odpowiedziała na pytanie dziennikarzy portalu onet.pl Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzecznik prasowy Urzędu Miasta.

Podobnie sytuacja wyglądała w Hrubieszowie, jednak tamtejsze władze zadeklarowały, iż w razie potrzeby dysponują m.in. Hrubieszowskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

Pomoc Ukraińcom

We wtorek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zapowiedziała wsparcie dla ukraińskich uchodźców. Napływ do Polski jest możliwy w przypadku ataku Rosji na Ukrainę. Na taką możliwość mają się przygotowywać wojewodowie w całym kraju pod nadzorem ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego.

– Jako Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowujemy przede wszystkim drugą linię frontu, kiedy uchodźcy znajdą się w kraju – mówiła minister Maląg.

