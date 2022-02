Kaczyński o odrzuceniu skargi do TSUE: Mamy do czynienia z nadużyciem

— Dziś w Unii Europejskiej trwa proces, któremu się przeciwstawiamy. To proces eliminowania suwerenności państw, które są członkami wspólnoty – powiedział lider partii rządzącej na antenie Polskiego Radia 24 komentując wyrok ws. mechanizmu warunkowości, który został wydany w środę przez TSUE.

Kaczyński uznał, że "mamy do czynienia z nadużyciem władz UE", ale równocześnie dodał, że nie jest zaskoczony, ponieważ powyższe działania realizowane są od dawna. Dodał jednak, że "jest optymistą w kwestii sporu Polski z unijnymi instytucjami".

– My bardzo szybko zbliżamy się do tego momentu, w którym będziemy płatnikiem netto, ale jeszcze trochę czasu jest, trochę drogi do przebycia, i chcielibyśmy w dalszym ciągu korzystać z tego samego, z czego korzystało wiele innych państw, które już dzisiaj ten poziom 100 proc. przeciętnej UE osiągnęły — powiedział.

Kaczyński o decyzji TSUE: Unia próbuje wykorzystać sytuacją

Zauważył równocześnie, że "z drugiej strony jest próba wykorzystania tej sytuacji wobec państw gospodarczo nieco jeszcze w tej chwili odstających od zachodniej części UE".

– Próbuje się je postawić wobec takiego wyboru, który w żadnym wypadku nie powinien mieć miejsca i który jest w oczywisty sposób sprzeczny z traktatami – ocnieł szef PiS.

Kaczyński o słowach Ziobro: To nie służy naszej sprawie

Zapytany, czy minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przesadził, kiedy powiedział o "historycznym błędzie Morawieckiego" i ostro skomentował odrzucenie skargi, prezes PiS odparł, że jest "zawiedziony tym, że takie oświadczenia, jak to pana ministra Zbigniewa Ziobro padają publicznie".

– To nie służy naszej wspólnej sprawie, czyli utrzymaniu suwerenności. Dziwie się panu ministrowi – powiedział prezes PiS. – Ale cóż, takie rzeczy się w polityce zdarzają, nie tylko u nas, we wszystkich państwach. Trzeba nad tym przejść do porządku dziennego i po prostu iść dalej. Ale oczywiście nie przechodzimy do porządku dziennego nad samą sprawą, sprawą obrony polskiej suwerenności – stwierdził Kaczyński.

Prezes odniósł się również do kwestii pęknięć w partii rządzącej, jakie mogą spowodować słowa szefa Solidarnej Polski. – W ramach Zjednoczonej Prawicy mieliśmy w różnych sprawach różne poglądy. Ale w sprawie suwerenności Polski mamy ten sam pogląd — powiedział lider PiS.

Czytaj też:

Ziobro krytykuje TSUE i premiera Morawieckiego. "Historyczny błąd"