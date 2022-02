Terlecki w Kijowie: Wszystkie główne siły polityczne w Polsce są za suwerennością Ukrainy

Ryszard Terlecki wraz z delegacją polskich posłów przebywa w środę z wizytą w Kijowie. Polscy parlamentarzyści wzięli udział w sesji Rady Najwyższej Ukrainy. Następnie wicemarszałek Sejmu rozmawiał z przewodniczącym Rady Rusłanem Stefanczukiem oraz wiceprzewodniczącą Oleną Kondratiuk.

– Delegacja polskiego Sejmu przyjechała tutaj, żeby powiedzieć, że wszystkie główne siły polityczne w Polsce opowiadają się stanowczo za suwerennością i integralnością terytorialną Ukrainy. W ten symboliczny sposób chcemy to naszym przyjaciołom ukraińskim okazać – powiedział Terlecki podczas konferencji prasowej. – Nie wyobrażamy sobie bezpieczeństwa Europy bez bezpieczeństwa Ukrainy. Nie wyobrażamy sobie przyszłości UE bez Ukrainy. Nie wyobrażamy sobie przyszłości NATO bez Ukrainy – podkreślił.

Ukraina wdzięczna Polsce

– Panie marszałku, chciałbym zapewnić, że stosunek Ukrainy zarówno do polskiego parlamentu, jak i do polskiego narodu jest tak samo szczery, dobry i przychylny jak ten, który odczuł pan dzisiaj w ścianach Rady Najwyższej podczas burzy oklasków – mówił podczas briefingu przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy, zwracając się do Terleckiego.

Wyraził też wdzięczność wobec strony polskiej za wizytę na Ukrainie w dniu, w którym, według licznych zachodnich mediów. miał nastąpić atak Rosji na terytorium Ukrainy.

– Wielu naszych przyjaciół, także partyjnych, deputowanych, wyjechało za granicę, wywieźli swoje rodziny, wywieźli kapitał, a wy w tym czasie przyjechaliście do nas. Za to jesteśmy wam niezmiernie wdzięczni i wysoko to cenimy – wskazał Rusłan Stefanczuk.

Czytaj też:

"Zastosujemy działania odwetowe". Ławrow ostrzega Wielką Brytanię