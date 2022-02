Prof. Grabowska: KE musi wreszcie wybrać stosowanie prawa zamiast jego obchodzenia

DoRzeczy.pl: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił skargę Polski i Węgier na tzw. mechanizm warunkowości. Zdaniem TSUE ten mechanizm jest zgodny z prawem unijnym. Jak pani ocenia opinię TSUE?

Prof. Genowefa Grabowska: Zacznijmy od tego, że wyrok ten nie jest zaskoczeniem. W tym samym kierunku, z tymi samymi sformułowaniami była wydana opinia rzecznika generalnego TSUE z grudnia ub. roku. Nie spodziewaliśmy się, że Trybunał nagle zmieni zdanie, zwłaszcza, że po drugiej stronie, przeciwko Polsce i Węgrom stanęła nie tylko Komisja Europejska, ale dodatkowo dziesięć państw starej UE, w tym wszyscy płatnicy netto do budżetu unijnego, którzy chcą zacieśnienia reguł dotyczących operowania budżetami unijnymi.

Czy Polska dobrze się tu broniła?

Myślę, że tak. Formułowaliśmy zarzuty bardzo dobrze umotywowane, podkreślając, iż nie ma tu podstawy prawnej. Trybunał nie wziął tego pod uwagę, uznając, że można podstawę prawną wydedukować z obowiązującego prawa. Czyli nie stwierdził, że ona jest, tylko, że można dokładniej mówiąc ją wyinterpretować z Traktatu. My zarzucaliśmy również, że nie ma w traktatach unijnych, ani w prawie, żadnej definicji zasady państwa prawnego, czy praworządności sformułowanej w art. 2. Tu znów Trybunał nie powiedział, że ona jest, bo tej zasady nie ma. Powiedziano, że co prawda ona nie istnieje, ale przecież każde państwo ma taką zasadę wpisaną do konstytucji, czyli koncepcję państwa prawnego. Tym samym TSUE stwierdził, że państwa członkowskie same są w stanie określić z wystarczającą precyzją istotę każdej z tych zasad, czyli państwa prawnego. Trybunał jak gdyby wyrywa tę zasadę z innych zasad i dla niej przygotowuje specjalny mechanizm w razie jej naruszenia. Problem w tym, że wszystkie zasady zawarte w art.2., posiadają mechanizm zabezpieczający przed naruszeniem zapisany w traktacie w art.7, czyli zasada praworządności pomimo braku jej definicji, jest zapisana w Traktacie o UE. Jest tam zapisane, co należy zrobić w razie naruszenia, jaką sankcję zastosować.

Jakie tutaj mamy przewidziane sankcje?

Najgroźniejszą zapisaną jest utrata przez państwo możliwości głosowania w Radzie UE. To poważna sankcja, jednak do jej zastosowania potrzebna jest jednomyślność wszystkich państw. Tu Trybunał omija ten system, wyciągając z art.2., tylko jedną zasadę, czyli praworządność, wskazując, że jeśli zostanie ona naruszona, to spotkają was skutki takie, jakie przewiduje rozporządzenie o warunkowości. Stwarza się w ten sposób dodatkowy odrębny mechanizm do tej jednej zasady.

I nie ma podstaw żeby tak działać?

Nie ma takich zasad. Trybunał po prostu sobie to wyinterpretował i zgodnie z tym funkcjonuje. Prawnik czytając Traktaty i dosłownie je rozumiejąc, nie może przejść do porządku dziennego nad tym, gdyż wszystko co dziś Trybunał powiedział funkcjonuje w mglistym obszarze, gdzie każdy może wyłowić coś, na czym mu zależy.

Czy z tego wszystkiego będą nowe kłopoty?

Owszem będą, gdyż nie jest nigdzie zapisane, czym dokładnie jest praworządność. Trybunał sformułował ograniczenia i tu mu chwała za to. Ograniczenia, które były wpisane w konkluzje Rady Europejskiej, towarzyszące podjęciu prac nad tym rozporządzeniem. Ograniczenia, które się nie spodobają Komisji Europejskiej oraz Parlamentowi Europejskiemu dotyczą m.in. dwóch najważniejszych spraw. Pierwsza polega na tym, że procedurę można uruchomić tylko wtedy gdy są uzasadnione powody, że w państwie członkowskim naruszono zasadę państwa prawnego, ale to nie wystarcza.

Ale co może być uzasadnionym powodem?

Taki powód może inaczej wyglądać w oczach Komisji, a inaczej w oczach państwa członkowskiego. Jednak istnieje wskazówka. Naruszenia muszą wpływać w sposób pośredni lub bezpośredni na zarządzanie finansami, budżet UE i interesy finansowe UE. Dlatego nie każde naruszenie praworządności jest kwalifikowane jako skutkujące wstrzymaniem środków. Może być kwalifikowane tylko takie naruszenie przy którym KE udowodni, że naruszenie to miało wpływ na interesy UE i zarządzanie środkami. Gdyby tak funkcjonowała Komisja Europejska i TSUE, biorąc pod uwagę tylko te dwa elementy, to Polska mogłaby spać spokojnie, gdyż nas nikt nie skarcił za zarządzanie środkami europejskimi.

Mamy jeszcze Fundusz Odbudowy. Czy istnieje możliwość wstrzymywania tych środków?

Rozporządzenie dotyczy tylko ochrony budżetu, a to jest fundusz zupełnie inny, dodatkowo, pochodzący z bardzo różnych źródeł w tym pożyczek. Dlatego nie ma tu żadnego tytułu, żeby KE nadal wstrzymywała polski plan u siebie. Myślę, że ze strony Komisji powinna nadejść taka chwila refleksji, ponieważ w tym wyroku Trybunał zwrócił się wprost do Komisji i powiedział, że Komisja powinna przestrzegać rygorystycznych wymogów proceduralnych, które wiążą się z oceną praworządności i wstrzymania środków UE i przeprowadzać konsultacje z państwami członkowskimi.

Jak pani to odebrała?

Jako pogrożenie palcem Komisji, mówiąc, że jeśli nie będziecie się trzymali reguł zawartych w rozporządzeniu, to również wam będziemy się przyglądać. Chciałabym, żeby członkowie KE brali to pod uwagę, gdyż do teraz wybierali tylko punkty, które im odpowiadały. Trzeba powiedzieć, że Komisja jest w trudnej sytuacji.

Dlaczego w trudnej?

Ponieważ jest szalona presja Parlamentu Europejskiego. W Strasburgu trwają dyskusje ws. ostatecznej formy budżetu unijnego. Tam chyba liberałowie wnieśli dość dziwną poprawkę, w której żądają wstrzymania środków dla Komisji, dla przewodniczącej, urzędników, ponieważ nie jest stosowane rozporządzenie o warunkowości oraz nie są wstrzymywane wypłaty z budżetu państwom członkowskim. Proszę spojrzeć, co potrafi zrobić mała frakcja w PE. Takie irracjonalne zachowanie ze strony posłów może mieć mrożący efekt dla Komisji, która ma z jednej strony oczekiwania PE, a z drugiej strony ma prawo. Chciałabym, żeby wreszcie wybrała stosowanie prawa, zamiast jego obchodzenia.

Czytaj też:

Konstytucjonalista o wyroku TSUE: Wpisuje się w aksjologię Unii EuropejskiejCzytaj też:

Kaczyński o odrzuceniu skargi do TSUE: Mamy do czynienia z nadużyciem