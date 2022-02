Rzecznik rosyjskiego MSZ atakuje Polskę. Padły mocne słowa

— Niestety, przez wiele lat polscy politycy nie kierowali się prawdziwymi interesami mieszkańców swojego kraju, a interesami, celami i zadaniami, które stawiają przed nimi USA. Moim zdaniem, jeśli spojrzycie na mapę, to zobaczycie, że bardziej sensowne jest bezpośrednie porozumiewanie się z sąsiednim państwem – powiedziała rosyjska polityk, której słowa cytuje białoruska agencja informacyjna Belta.

Podkreśliła, że jej zdaniem polski rząd działa "wbrew logice, geopolityce i strategii". – Widzieliśmy, jak wiele razy polski establishment skręcił w zupełnie innym, przeciwnym kierunku — oceniła Zacharowa i oskarżyła władze w Warszawie, że realizują one wytyczne Waszyngtonu i lekceważąco podchodzą do interesów organizacji i stowarzyszeń, do których należą.

Zapytana o powody, dla których Polska ściągnęła do siebie amerykańskich żołnierzy, odparła, że nie jest to pytanie do niej, a do strony przeciwnej. — Niech oni wam to powiedzą — podsumowała rzecznik.

Amerykańscy spadochroniarze z Polsce. To słynna jednostka

W ubiegłym tygodniu prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden podjął decyzję o rozlokowaniu w naszym kraju tysięcy żołnierzy USA z elitarnej 82. Dywizji Powietrznodesantowej, mającej swoją kwaterę główną w Fort Bragg w Karolinie Północnej. Formacja ta jest jedną z najsłynniejszych amerykańskich jednostek wojskowych. O jej zasługach powstał m.in. szereg filmów.

Takie uzgodnienia zapadły po spotkaniu amerykańskiego przywódcy z sekretarzem obrony Lloydem Austinem i przewodniczącym Połączonych Szefów Sztabów gen. armii Markiem Milleyem.

Głównym tematem rozmów było wzmocnienie wschodniej flanki NATO w obliczu zagrożeń dla Europy Środkowowschodniej, szczególnie Ukrainy, ze strony Federacji Rosyjskiej.

Media: Żołnierze mają pomagać uchodźcom

"Wall Street Journal" podaje, że Biały Dom zatwierdził plan zakładający użycie armii USA do pomocy Amerykanom opuszczającym Ukrainę w razie agresji Rosji. Dziennik powołuje się na źródła w administracji amerykańskiej.

"WSJ" informuje, że żołnierze 82. dywizji powietrznodesantowej rozlokowani na Podkarpaciu mają w najbliższych dniach zacząć stawianie "punktów kontrolnych, obozów namiotowych i innych tymczasowych instalacji" po polskiej stronie granicy z Ukrainą. Wszystko po to, aby przygotować się na przybycie Amerykanów opuszczających Ukrainę w sytuacji, gdyby Rosja rozpoczęła inwazję na ten kraj.

Plan przygotowany przez Pentagon nie zakłada wkroczenia żołnierzy na Ukrainę, ani lotów ewakuacyjnych z kraju.

