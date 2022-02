Polityk Solidarnej Polski: Jako koalicjant odzywamy się wyjątkowo rzadko

Członek Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro był w czwartek gościem audycji "Sedno Sprawy" na antenie Radia Plus. Mówił m.in. o alternatywach dla obozu Zjednoczonej Prawicy.

Koalicja rządząca

– W polityce trzeba pamiętać o pragmatyzmie i rozumieć, że jeżeli wyjdzie się z tego rządu, to jaka jest alternatywa? Jest tylko gorsza. Dalej jesteśmy w stanie robić dużo rzeczy wspólnie dla państwa. My, jako koalicjant, odzywamy się jednak wyjątkowo rzadko. Jeśli już to robimy, to w sprawach dotyczących polskiej racji stanu – stwierdził Patryk Jaki. Polityk zaznaczył przy tym, że jego partia, to "małe środowisko ideowe, które zwraca tylko uwagę na sprawy dotyczące polskiej racji stanu".

Solidarna Polska artykułowała swoje obawy w przestrzeni publicznej m.in. w sprawie rozwiązań Unii Europejskiej dotyczących tzw. mechanizmu warunkowości. W minioną środę Trybunał Sprawiedliwości UE odrzucił wspólną skargę Polski i Węgier w tej sprawie. Chodzi o rozporządzenie Komisji Europejskiej z 2020 roku, które powiązało środki unijne z przestrzeganiem "reguł praworządności".

– Dzisiaj nie mamy już czasu, nie mamy pieniędzy, a rozporządzenie weszło w życie. Jestem zwolennikiem pragmatycznej polityki, ale ta dotychczasowa była nieskuteczna. Powinniśmy zacząć działać w inny sposób, mówić tak: jeżeli będziecie bezprawnie odliczać pieniądze, to odliczymy je od składki; jeżeli będziecie łamać traktaty, umowa was nie obowiązuje, to nas też nie obowiązuje i nie będziemy robić transformacji energetycznej – mówił europoseł Jaki.

