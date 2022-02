Winnicki: Unia Europejska przestaje się Polsce opłacać

Prezes Ruchu Narodowego był w czwartek goście porannej audycji katolickich rozgłośni radiowych "Siódma 9". Rozmowa dotyczyła środowego orzeczenia TSUE w sprawie stwierdzenia niezgodności rozporządzenia Komisji Europejskiej z unijnym prawem. Chodzi o tzw. mechanizm warunkowości, przyjęty w grudniu 2020 roku na szczycie w Brukseli, podpisem m.in. premiera Mateusza Morawieckiego. Przepis wiązał wypłatę państwom członkowskim środków z "zasadą praworządności".

"UE przestaje się opłacać"

– Orzeczenie TSUE jest wtórne i jest realizacją kapitulacji, na jaką Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się w 2020 roku. Oznacza to, że według dowolnego widzimisię brukselskich, najczęściej lewicowych, urzędników kraje członkowskie będą oceniane pod kątem tego, czy mogą dostać pieniądze, które pochodzą z naszych wspólnych składek, podatków i długów, które są zaciągane w naszym imieniu. Decyzje podjęte w 2020 roku były kluczowe. Ostatni wyrok TSUE jest tylko ich wypełnieniem. Rozwiewa to wszelkie złudzenia, co do Unii Europejskiej i tego, że trybunały, Komisja Europejska i inne agendy UE nieustanie rozszerzają swoje kompetencje pozatraktatowo. Jest to proces stały, niezmienny od 30 lat – mówił Robert Winnicki.

Zdaniem parlamentarzysty koła Konfederacji, "Unia Europejska przestaje się Polsce opłacać", o czym m.in. Ruch Narodowy miał informować od lat. – W Unii trzymają nas przede wszystkim interesy gospodarcze i generalnie niewiele więcej. Bo jeśli mowa o funduszach unijnych, to stanowią one nie więcej niż 1 proc. polskiego PKB. Rozwój zawdzięczamy swojej pracy, swojej zaradności i temu, że Polacy bardzo ciężko pracowali przez ostatnie 30 lat. A nie dlatego, że Unia przyszła i dała pieniądze, zresztą pochodzące z naszych składek. Kwestia pozostania w UE powinna być rozpatrywana z punktu widzenia interesów gospodarczych – stwierdził polityk.

