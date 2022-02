Siarkowska: Obostrzenia powinny być natychmiast zniesione

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział w czwartek, że w marcu będzie rekomendował zniesienie niektórych obostrzeń sanitarnych. Warunek konieczny to jednak spadek liczby nowych przypadków zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) w Polsce do 10 tys. dziennie. Jeżeli tak się stanie, wśród zniesionych restrykcji można się spodziewać m.in. limitu dla osób niezaszczepionych przeciwko COVID-19.

Szef resortu zdrowia powtórzył także na antenie stacji TVN 24, że jego zdaniem "zbliżamy się do końca tej fali pandemii".

Siarkowska mocno o obostrzeniach

Działania Adama Niedzielskiego i Ministra Zdrowia oceniła poseł Anna Maria Siarkowska w rozmowie z Radiem Maryja. Jej zdaniem, restrykcje, takie jak limity dla niezaszczepionych, powinny być zdjęte jak najszybciej, gdyż "nie mają absolutnie racji bytu".

– Obostrzenia powinny być zniesione dawno temu, ponieważ są po prostu bezprawne i – tak jak już wielokrotnie tego dowiedziono – nieskuteczne. Zarówno osoby zaszczepione, jak i niezaszczepione mogą być zakażone, mogą wirusa transmitować – oznajmiła poseł klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.

Obowiązek szczepień

Siarkowska odniosła się również do pomysłu obowiązkowych szczepień preparatem przeciw COVID-19 dla poszczególnych grup zawodowych w kraju. – Obecnie nie ma żadnych przepisów ustawowych, które pozwalałyby na wprowadzenie tego typu decyzji. Uniemożliwienie pracy niezaszczepionemu personelowi jest po prostu bezprawne. Skutki tego będą dwojakie – mówiła.

Ostatnio dużo kontrowersji wzbudziły swoja rzecznika prasowego Ministerstwa Zdrowia: "Do 1 marca każdy medyk musi się zaszczepić dwoma dawkami. W przeciwnym razie będzie kara finansowa. Takie osoby nie powinny być też dopuszczone do opieki nad pacjentami". – Żadne przepisy ustawowe nie nakładają na żadnego z obywateli obowiązku szczepienia przeciwko COVID-19. Konstytucja mówi wyraźnie, że nikt nie może być zmuszony do tego, do czego nie zobowiązuje go ustawa. Jeśli tego typu decyzje zostaną wdrożone w życie, na pewno obywatele będą mogli szukać sprawiedliwości w sądach – stwierdziła Anna Maria Siarkowska.

