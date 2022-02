Europoseł hajlował w PE. Podczas debaty o Polsce

– Nigdy nie zgodzimy się z waszą agendą, agendą organizacji pozarządowych próbujących zniszczyć Europę, zamieniając ją w coś innego – powiedział podczas swojego przemówienia Angel Dzhambazki. Dodał, że obecna debata nie dotyczy "rządów prawa" i w rzeczywistości jest wyrazem nienawiści UE do pojęcia narodu.

Podkreślił, że UE próbuje "zawstydzić Polskę i Węgry" i życzył "długiego życia Orbanowi, Fideszowi, Kaczyńskiemu i Bułgarii", po czym krzyknął: "Niech żyje Europa narodów" i zaczął opuszczać salę.

Następnie jednak odwrócił się i wykonał rzymski salut w kierunku Sandro Goziego, który wcześniej mówił o rzekomym łamaniu praworządności w Polsce i na Węgrzech.

"Haniebny i niedopuszczalny gest"

Zdarzenie wywołało poruszenie na sali. – Natychmiast potępiłam ten incydent i poprosiłam o ukaranie za wykonanie tego haniebnego i niedopuszczalnego gestu – powiedziała Pina Picierno, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego.

W podobnym tonie wypowiedziała się przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsoli. "Gest jest dla mnie nie do przyjęcia, zawsze i wszędzie. To obraża mnie i wszystkich innych w Europie" – napisała polityk na Twitterze. "Jesteśmy domem demokracji. Ten gest pochodzi z najciemniejszego rozdziału naszej historii i musi tam pozostać" – dodała.

Politico poinformowało, że zamierza ona wszcząć procedurę sankcji wobec bułgarskiego eurodeputowanego z art. 10 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, który dotyczy postępowania posła do PE i stanowi, że zachowanie członków powinno być "oparte na wartościach i zasadach określonych w traktatach, a zwłaszcza w Karcie praw podstawowych. Posłowie szanują godność Parlamentu i nie mogą szkodzić jego reputacji".

Europoseł z Bułgarii: To był sygnał pożegnania

Tymczasem sam Dzhambazki zarzuca krytykującym go politykom "zniesławienie" i podkreśla, że jego ruch ręką był "sygnałem pożegnania".

"Kończąc swoją przemowę, podczas której powiedziałem wprawdzie coś, z czym wielu z was się nie zgadza i tym samym was sprowokowałem. Wychodząc z sali chciałem przeprosić… pokornie machając do krzesła" — napisał polityk w mailu, który cytuje Politico.

