Błaszczak: NATO jest zjednoczone

Szefowie resortów obrony państw Sojuszu rozmawiali w czwartek o kryzysie bezpieczeństwa na wschodzie Europy. Omówili także kwestie dotyczące planowanego szczytu NATO w Madrycie.

Podczas konferencji prasowej w kwaterze głównej NATO Mariusz Błaszczak wskazywał, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia Sojusz pozostaje zjednoczony. Podkreślił także, że państwom Zachodu zależy na zatrzymaniu rozwoju strefy wpływów Kremla, tak aby państwa Europy Środkowo-Wschodniej "mogły same decydować o tym, do jakiego sojuszu chcą przystąpić".

– Podkreślałem w swoim wystąpieniu, że nie ma zgody na to, żeby ktoś zewnątrz decydował za Ukrainę, w jakim sojuszu Ukraina być powinna, a w jakim nie powinna. To jest jedna z fundamentalnych zasad suwerenności – powiedział szef MON.

Błaszczak: UE nie może rywalizować z NATO

Minister obrony narodowej podkreślił, że wszystkie państwa Sojuszu opowiadają się za suwerennością każdego z państw. Błaszczak mówił także o konsekwencjach związanych z rozbudową odporności państw NATO na ataki, a więc z wdrażaniem koncepcji odstraszania i obrony, co, jak podkreślił, "jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa Polski, ale też dla bezpieczeństwa całej wschodniej flanki NATO".

– Podkreślaliśmy to i o tym mówi Polska konsekwentnie, żeby UE nie rywalizowała z NATO, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, żeby to wszystko co związane jest z aktywnością UE, uzupełniało zasady, na których ustanowiony jest sojusz Północnoatlantycki – zaapelował polski polityk.

Minister obrony narodowej odbył spotkania dwustronne z minister obrony Niemiec, z minister obrony Czech i Kanady.

– Rozmawialiśmy o interoperacyjności naszych wojsk, o współpracy wojskowej na wschodniej flance NATO. To było ważne posiedzenie, sądzę, że jedno z najważniejszych w ciągu ostatnich lat, ze względu na zagrożenie wschodniej flanki NATO. Możemy powiedzieć, że NATO jest zjednoczone, możemy powiedzieć, że wszystkie państwa sojuszu przywiązują wagę do tego, aby zwiększyć odporność na wschodniej flance NATO – poinformował Mariusz Błaszczak.

