Kolejny kraj w Europie luzuje restrykcje

Jak powiedziała podczas konferencji prasowej w Lizbonie rzeczniczka rządu Mariana Vieira da Silva, luzowanie restrykcji jest efektem szybko spadającej liczby dobowych zakażeń oraz pacjentów chorych na COVID-19 w szpitalach.

Według czwartkowych informacji rządu podczas minionych 24 godzin w Portugalii potwierdzono 16,4 tys. zakażeń oraz 42 zgony.

Vieira da Silva ogłosiła, że nowe przepisy “wejdą w życie w najbliższych dniach”, gdyż już w czwartek trafią do podpisu prezydenta Marcelo Rebelo de Sousy.

Zgodnie z nową regulacją posiadanie dokumentu potwierdzającego przejście pełnego procesu szczepień dotyczyć będzie tylko osób przekraczających portugalską granicę. Dotychczas obowiązywał on m.in. w lokalach rozrywki i rekreacji, a także podczas masowych imprez, w tym w salach koncertowych. W placówkach tych nie będzie też już wymagany negatywny test na obecność koronawirusa.

Na podstawie zatwierdzonych w czwartek przepisów zniesiona została rekomendacja rządu do pracy w formie zdalnej, a także limity w liczbie klientów w placówkach handlowych. Władze Portugalii zniosły też nakaz przejścia kwarantanny przez osoby, które miały bezpośredni kontakt z zakażonymi.

Koronawirus. Zmiany przepisów w Portugalii

3 lutego władze Portugalii zatwierdziły nowe przepisy w sprawie obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. Przywrócono możliwość podróżowania do kraju na podstawie certyfikatu potwierdzającego przebycie pełnego procesu szczepień. Wcześniej osoby przylatujące do Portugalii musiały okazać test z negatywnym wynikiem na obecność koronawirusa lub dokument medyczny potwierdzający przebycie COVID-19. Zasady te obowiązywały od 1 grudnia 2021 r., uniemożliwiając wjazd do kraju samolotem na podstawie tzw. paszportu szczepionkowego.

Jednocześnie władze Portugalii ogłosiły, że będą karać podróżnych, którzy odmówią wypełniania tzw. ankiet sanitarnych lub podadzą niepełne informacje. W dokumentach musi się bowiem znaleźć m.in. dokładny adres ich pobytu. Restrykcja obowiązuje tylko na lotniskach kontynentalnej Portugalii. Zgodnie z przepisami za niewypełnienie rubryki z adresem pasażer będzie musiał zapłacić mandat od 300 do 800 euro. Karę 20-40 tys. euro za niewypełnienie formularza może też ponieść przewoźnik.

