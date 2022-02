Ambasador Polski przy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) był w piątek gościem audycji "Sygnały Dnia" na antenie Programu 1. Polskiego Radia.

Kroki w kierunku wojny?

Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział w czwartek na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, że amerykańskie informacje jasno wskazują, iż rosyjskie siły przygotowują się do ataku na Ukrainę w ciągu najbliższych dni. Polityk podkreślił iż "Rosja podjęła już kroki w kierunku wojny, próbując stworzyć pretekst do inwazji". Jednocześnie Blinken zaznaczył, że Stany Zjednoczone "z radością przyjmą krytykę, jeśli wiadomości się nie potwierdzą".

Słowa skomentował Krzysztof Szczerski. – Blinken mówił to po to, żeby to się nie zrealizowało. To była próba rozbrojenia jednego z możliwych scenariuszy. Bardzo wyraźnie powiedział, że chodzi o to, by zatrzymać tego typu scenariusz. Ujawnia się go, żeby nie był możliwy do realizacji – stwierdził dyplomata. – To nie było straszenie, a zapobieganie – dodał.

Celem: Zachód

Gość Polskiego Radia zauważył również, że "trwanie obecnej sytuacji nic nie kosztuje Putina, ale kosztuje bardzo dużo Ukrainę, która traci każdego dnia gospodarczo oraz traci na swoim bezpieczeństwie". – My, jako Zachód, powinniśmy się domagać stanowczych działań odwracających tę sytuację – zauważył Szczerski.

– Rosji chodzi o to, by rozbić Zachód. Ukraina jest tutaj narzędziem, a nie celem działania Putina. On chce uzyskać wpływ na politykę europejską, Sojuszu Północnoatlantyckiego i Zachodu, używając takiego narzędzia jak wojna, konflikt na Ukrainie – powiedział ambasador Polski przy ONZ.

