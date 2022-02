Morawiecki: Oto zapowiedź powrotu do mrocznych czasów

Po szczycie europejskich przywódców w Brukseli premier Morawiecki opublikował nagranie poświęcone kryzysowi ukraińskiemu. Na filmie premier podkreśla, że niepodległość i suwerenność to wartości, na których jest zbudowana cywilizacja europejska.

– Zaledwie 30 lat temu narody Europy Środkowo-Wschodniej odzyskały wolność i nadzieję na lepszą przyszłość. Koniec komunizmu miał być początkiem nowej historii, historii pokoju i dobrobytu. Agresja Władimira Putina wobec Ukrainy to próba przekreślenia tych 30 lat i zapowiedź powrotu do mrocznych czasów – mówi szef rządu.

Morawiecki: Solidarność z Ukrainą musi trwać dalej

Premier podkreśla, że na granice ukraińską została wysłana armia licząca blisko 150 tysięcy rosyjskich żołnierzy. – To nie są ćwiczenia, to nie jest gra strategiczna, to groźba wojny, jakiej świat nie widział od dekad – mówi szef rządu.

– Im bardziej jesteśmy zjednoczeni, tym większa szansa na uniknięcie wojny. Dlatego niezależnie od tego, co zrobi w najbliższych dniach Rosja, nasza solidarność z Ukrainą musi trwać dalej! Polska zawsze będzie stała u boku Ukrainy, bo Polska zawsze stoi po stronie wolności! – mówi Morawiecki.

Premier osobiście podziękował prezydentowi USA Joe Bidenowi oraz premierowi Wielkiej Brytanii Borisowi Johnsonowi za ich zaangażowanie w ostatnich dniach.

Duda: Świat zachodu przechodzi test solidarności

Wypowiedzi polskiego prezydenta pojawiły się w opublikowanym w piątek artykule na łamach niemieckiego dziennika "Die Welt".

Głowa państwa odniosła się do kryzysu ukraińsko-rosyjskiegooraz działań Zachodu w obliczu możliwej wojny.

– Niezwykle napięta sytuacja wokół Ukrainy jest prawdziwym sprawdzianem dla całej społeczności zachodniej – dla wszystkich państw należących do tej społeczności, dla ich głów państw, liderów opinii i mediów. To kluczowy test naszej solidarności, ale także sprawdzian, czy rzeczywiście jesteśmy oddani wartościom, które wyznajemy – stwierdził prezydent Andrzej Duda.

– Zachodni świat przechodzi test wiarygodności, który musi udowodnić, czy jego wartości naprawdę coś znaczą. Jeśli Ukraina i jej zachodnie aspiracje zostaną poświęcone w imię spokoju, interesów gospodarczych czy ambicji politycznych, będzie to dotkliwy cios nie tylko dla ukraińskiego społeczeństwa, ale dla całej społeczności Zachodu – podkreślił polski przywódca.

