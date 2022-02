"Wstyd, że głosowałem na Dudę". Mocna odpowiedź z Pałacu Prezydenckiego na słowa Jakiego

Polityk Solidarnej Polski opublikował niedawno wideo, w którym mocno skrytykował prezydenta Andrzeja Dudę za inicjatywę zmian w Sądzie Najwyższym.

– Jest mi wstyd za to, że na niego głosowałem, że namawiałem, chociaż widziałem jego słabość, jego weta. Wiedziałem, że jest odpowiedzialny za niepowodzenie reformy sprawiedliwości – wyznał europoseł.

Przypomnijmy, że projekt zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Prezydent proponuje, by zastąpiła ją Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. Wchodzić w jej skład miałoby jedenastu sędziów, nadal orzekających na co dzień w innych izbach. Tych jedenastu sędziów wybierałby Prezydent RP na okres pięciu lat spośród trzydziestu trzech sędziów wybranych losowo z wszystkich sędziów każdej izby Sądu Najwyższego. Z udziału w losowaniu zwolnieni byliby jedynie prezesi izb.

Szrot odpowiada Jakiemu

Podczas piątkowej rozmowy na antenie RMF FM Paweł Szrot zdecydował się odnieść do słów Patryka Jakiego. Szef gabinetu Andrzeja Dudy nie szczędził mocnych słów pod adresem polityka Solidarnej Polski.

– Uważam, że takie wypowiedzi nikomu nie służą i nie służą wiarygodności klasy politycznej samego Patryka Jakiego. Zakładaliśmy, że ich reakcja będzie zdecydowania krytyczna na zapisy proponowane przez prezydenta Andrzeja Dudę. To, co powiedział Patryk Jaki, przekracza wszelkie granice, jest niedopuszczalne, skandaliczne i absolutnie niezrozumiałe – powiedział.

Sytuacja na Ukrainie

Szrot skomentował także doniesienia o wybuchu samochodu-pułapki w Donbasie. Szef gabinetu prezydenta podkreślił, że z "oceną czy to jest prowokacja, moim zdaniem nie trzeba czekać".

– Eskalacja tej sytuacji to jest ostatnia rzecz, którą by zakładała Republika Ukraińska. Ze wszystkich deklaracji płynących do pana prezydenta Andrzeja Dudy od przedstawicieli władz ukraińskich wynika, bardzo jasno i czytelnie, że Ukraina będzie próbowała unikać jakichkolwiek działań prowokacyjnych, działań, których mogłyby świadczyć o jej dążeniu do eskalacji sytuacji – powiedział.

– To nie jest pierwsza prowokacja, mamy do czynienia od paru dni ze wzmożeniem ostrzału tzw. linii frontowej, mamy do czynienia z dezinformacją, ostrzelano przedszkole. To, do czego doszło kilkadziesiąt minut temu jest bardzo poważne i na pewno będziemy obserwować tę sytuację. Przypominam, że za dwie godziny pan prezydent Duda będzie rozmawiał z panem prezydentem Bidenem oraz innymi przywódcami krajów Zachodu – dodał Szrot.

Czytaj też:

Szrot o działaniach Kremla: Akcja szantażu wobec ZachoduCzytaj też:

Szrot o aferze z Pegasusem: Ta sprawa powinna być wyjaśniona