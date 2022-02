Wiceszef MON: Obawiam się scenariusza gruzińskiego

Sytuacja na wschodzie Ukrainy zaostrza się. W czwartek prorosyjscy separatyści oskarżyli ukraińskie wojsko o ostrzelanie kilku miejscowości położonych na terenach samozwańczej republiki Ługańska. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba stanowczo zdementował te informacje, podkreślając, że żołnierze ukraińscy podejmują wyłącznie działania defensywne. W odpowiedzi na doniesienia płynące z obozu separatystów rząd w Kijowie oskarżył ich o ostrzelanie jednego z ukraińskich przedszkoli.

Tymczasem, jak twierdzi ambasador USA przy OBWE Michael Carpenter Rosja zwiększyła stan liczebny swoich oddziałów przy granicy z Ukrainą.

W piątek w Doniecku doszło do eksplozji samochodu-pułapki. Amerykańscy i ukraińscy politycy odczytali to jako prowokację mającą dać Kremlowi pretekst do zaatakowania Ukrainy.

Ociepa: Musimy być gotowi

Jak twierdzi Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, w obecnej chwili należy spodziewać się coraz większej ilości rosyjskich prowokacji. Niewykluczone, że Kreml powtórzy schemat gruziński z 2008 roku.

– Nie ma żadnych wątpliwości, że obserwujemy coraz większą liczbę prowokacji, więc ja bym się tutaj obawiał jednak scenariusza gruzińskiego, gdzie tak wiele było tych prowokacji, że w końcu doprowadziły one do eskalacji konfliktu zbrojnego – powiedział na antenie Polsatu News.

Ociepa wskazuje, że państwa zachodnie muszą być gotowe "na wszystkie scenariusze".

– Nawet ten scenariusz, że nic się nie dzieje, ale wojsko rosyjskie jest wokół granicy ukraińskiej powoduje olbrzymie straty w ukraińskiej gospodarce – ocenił i wskazał, że osobiście jest zdania, że wkrótce może dojść do rozpoczęcia walk.

– Na razie niestety spodziewamy się raczej eskalacji tego konfliktu w najbliższym czasie. Może to trwać trochę dłużej, ale dzisiaj ja bym się przychylał raczej do takiej tezy, że dojdzie do jakiejś eskalacji w najbliższym czasie – powiedział.

