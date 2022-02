Tschugguel: Rolą papieża nie jest mówienie nam, czy mamy się zaszczepić

RYSZARD GROMADZKI, TOMASZ GROMADZKI: Czy katolik ma moralne prawo odmówić przyjęcia preparatu na COVID-19?

ALEXANDER TSCHUGGUEL: Oczywiście, że ma. Biskup Athanasius Schneider słusznie zauważył, zwłaszcza ze względu na kontekst aborcyjny, a także fakt, że rząd chce siłą wprowadzić ten preparat do naszych ciał, że to same w sobie wystarczające argumenty dla odrzucenia takiej szczepionki.