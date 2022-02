Pogoda dla Konfederacji

Kto wygra wybory? Nasz koalicjant – ten bon mot Waldemara Pawlaka coraz lepiej pasuje do Konfederacji. Partia, w opinii głównych graczy skazana na to, by – jak poprzednie partie firmowane przez Korwin-Mikkego – wiecznie pozostawać na marginesie, zapewne nie wygra następnych wyborów, ale coraz bardziej prawdopodobne staje się to, że od tego, który z plemiennych, tożsamościowych bloków politycznych poprze, zależeć będzie to, który obejmie władzę.