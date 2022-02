Polowanie na kłamstwa

Post opatrzony zdjęciem poruszającej się jezdnią kolumny bryczek zaktywizował internautów. Informował, że to amisze dołączający do protestu kanadyjskich kierowców ciężarówek sprzeciwiających się obowiązkowi szczepień na COVID-19. W ciągu kilkunastu dni udostępniono go 1,7 tys. razy. Okazało się jednak, że informacja jest fałszywa. Amisze ze zdjęcia jechali bryczkami na niedzielne nabożeństwo w St. Jacobs w Ontario. Internetowe kłamstwo zdemaskowali fact-checkerzy (z ang. osoby sprawdzające fakty) z polskiego oddziału francuskiej agencji informacyjnej AFP. Stosując narzędzie odwrotnego wyszukiwania obrazu, dotarli do autorki zdjęcia, która wyjaśniła, że nie ma ono nic wspólnego z tzw. Konwojem Wolności, i opowiedziała o okolicznościach jego zrobienia.