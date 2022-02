W imię córki

Niby thriller, ale głównie opowieść miłosna. Niby o typowym amerykańskim rednecku, ale to modlący się przybysz z krainy Trumpa będzie uczył postępowych Francuzów tolerancji. Niby film o odkupieniu, ale będzie ono miało straszliwą cenę. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze jedna ciekawa warstwa: metafora polityczna. Jest to bowiem także przypowieść o tym, jak Ameryka, posiadając znikomą wiedzę o tym, co się dzieje w świecie, wyrusza ten świat naprawiać wyposażona jedynie w pobożne życzenia i wiarę we własne pięści.