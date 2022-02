Chędożony świat

W „Demonomachii” chuć i chędożenie odgrywają rolę bardzo ważną, ale gorączka zmysłów kryje przesłanie mocno tradycyjne. Siły nieczyste istnieją i nawet w żartach nie ma co się do nich odwoływać. Przekonuje się o tym krakowski maturzysta Stefan Zborski, uwikłany w intrygę, która – jak mu się wydaje – rozpoczęła się od pewnego nieudanego seansu spirytystycznego. Grzeszenie myślą może mieć opłakane skutki, a wymarzone brewerie nie przynoszą spełnienia, jeno żałość. Seksualna aktywność w wielokątach, nawet wśród artystów, nie jest oznaką nowoczesności, lecz opętania. Co na to miłośnicy poliamorii z „Newsweeka”?