Nie próbujmy go wygładzić

Nigdy dość pisania o teatrze, w którym wyraźnie słychać głos mądrego autora. O teatrze tworzonym z autentycznej ciekawości, teatrze zaczynającym się od pytań: Co dobra literatura ma do powiedzenia na scenie poprzez aktorów? Co się stanie, jeśli przyłożymy szkiełko scenicznego świata do utworu wielowarstwowego, osadzonego w kontekstach, opierającego się prostej interpretacji?