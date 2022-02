Lewar na Watykan

Relacje Kościoła katolickiego z komunistycznymi Chinami należą do najważniejszych, ale i najdziwniejszych wątków we współczesnej polityce zagranicznej Stolicy Apostolskiej. Temat ten powraca w analizach i publicystyce, ale jednocześnie trudno nie odnieść wrażenia, że teksty te rozbijają się o problemy analogiczne do tych, które napotkałby ktoś, kto podjąłby się rozwiązania działania ze zbyt wieloma niewiadomymi.