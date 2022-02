Laimoslogia Duninowa

Ale na początku się upierali naukowcy i ubierali w pozy eksperckie, miny nadęte, badania należne, ho, ho, ho. A to nieprawda. Frenologia to była taka niby-nauka, że niby po kształcie czaszki, na którą napierał od wewnątrz rozum, można było wywnioskować charakter, talenty, inteligencję osobnika i co tam jeszcze. Ale dużo. Ale to nieprawda. Ale to się potem okazało