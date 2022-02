Cessak locuta

Należy przypomnieć, że mówimy tu o lekarstwie, które jest używane od ponad 30 lat, a które okazało się w praktyce, na przykład dr. Bodnara, skuteczne w leczeniu koronawirusa. Awantura wokół amantadyny trwa praktycznie od początku pandemii, dopiero teraz zaś ukończono „badania” nad tym, czy rzeczywiście działa. Zabrało to, jak widać, sporo czasu, bo ponad 22 miesiące, podczas gdy nieprzebadany do końca preparat, dopuszczony warunkowo, z badaniami do ukończenia najwcześniej za rok, czyli szczepionka covidowa, przeszedł przez system dopuszczeń jak burza.