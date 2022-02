Test „Do Rzeczy”: Osuszacz powietrza Stadler Form Theo

Prosty, ładny design autorstwa Mattiego Walkera sprawia, że urządzenia nie trzeba w panice usuwać z salonu, jeśli przychodzą goście. Dobrze też, że projektant pomyślał o wygodnym uchwycie, który ułatwia przenoszenie urządzenia z pokoju do pokoju. Theo skutecznie działa bowiem w pomieszczeniach o powierzchni do 40 mkw. Dobry wbudowany higrostat pozwala łatwo wybrać pożądany poziom wilgotności (40, 50 lub 60 proc.), po czym Theo automatycznie pilnuje poziomu wilgotności, samodzielnie wyłączając się, aby nie doprowadzić do zbytniego wysuszenia pomieszczenia. Panel sterowania jest prosty, podobnie jak obsługa tego modelu.