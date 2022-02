Prof. Zybertowicz: Zachód powinien wystosować ultimatum do Putina

Doradca prezydenta RP w niedzielę w programie "Woronicza 17" w TVP Info narzekał na brak zdecydowanej reakcji opinii publicznej Zachodu na wydarzenia, które mają miejsce wokół Ukrainy. Zauważył, że pod żadną rosyjską ambasadą nie doszło do masowych manifestacji protestacyjnych.

– Gdy Amerykanie w reakcji na iracką inwazję na Kuwejt wysłali swoje wojska do Iraku, przez miasta USA przetaczały się wielusettysięczne demonstracje – przypomniał dodając, że w przypadku Rosyjskiej agresji na Ukrainę dojdzie do całej serii katastrof humanitarnych.

– Gdzie są te wszystkie organizacje, które upominają się o uchodźców tych faktycznych, gdzie są organizacje obrońców praw człowieka, które krytykowały Polaków za obronę naszej granicy z Białorusią, gdzie są ich demonstracje przeciwko przygotowaniom do rosyjskiej agresji? – pytał prof. Zybertowicz.

Natychmiastowa potrzeba sankcji

Socjolog zwrócił również uwagę, że najlepszym dowodem na przywiązanie do wartości Zachodu byłoby natychmiastowe wdrożenie sankcji przeciw reżimowi Władimira Putina.

– Sankcje cechują się tym, że można je eskalować. Zachód, UE i NATO, powinny wystosować ultimatum do Putina domagające się wycofania wojsk, które wyszły na pozycje do agresji, wycofania ich do stałych miejsc ich stacjonowania. Rozpocząć od sankcji miękkich, mówić, że będą one każdego dnia nasilane tak długo, dopóki groźba agresji nie ustanie – zaproponował.

Jego zdaniem byłby to jasny sygnał świadczący o tym, że wszystkie deklaracje o zjednoczeniu i zdecydowaniu Zachodu oparte są na faktach.

Czytaj też:

Przedstawiciel RP przy NATO: Widzimy próby stworzenia analogii do prowokacji gliwickiej z 1939 r.Czytaj też:

Rośnie napięcie na wschodzie Ukrainy. Reaguje szef unijnej dyplomacjiCzytaj też:

Johnson: To może być największa wojna w Europie od 1945 r.